“El hombre es esa fuerza que acaba siempre expulsando a los tiranos y a los dioses.”

Albert Camus

Por la Doctora Aurora

Aries (Marzo 22- Abril 20)

Elemento Fuego | Planeta Marte | Color Rojo | Número 10 | Piedra Rubí

Independencia

Tendrás que ser firme y defender tus criterios. Aunque tu familia no apruebe las decisiones que tomas, debes seguir adelante. Relativo al amor, se esperan cambios en tu vida sentimental, tanto si tienes pareja como si no. Intenta desplazarte este fin de semana si puedes o realizar alguna actividad energizante. Recibirás un fuerte impacto de energías que te provocaran enfrentamientos y luchas de poder, este alerta. ¡Ten el coraje de usar su propia inteligencia!

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Experiencia

Tienes las mismas experiencias y vives cosas similares a las que disfrutan o padecen otras personas de tu edad, lo que pasa es que no te detienes a valorarlas. El sol hace que se renueven tus energías, y también el movimiento de tu cartera, que posiblemente termine vacía demasiado pronto. Verás la vida con más objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista.

Géminis (Mayo 22-Junio 22)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Este año ha sido muy fuerte, de cambios y enseñanzas, por lo que hay que tomarlo como viene y no suponer absolutamente nada. Solo fluir, dejarse llevar y respirar. Una parte de ti quiere crecer y la otra se siente mas segura actuando como un niño. Llegó el momento de asumir nuevas responsabilidades.

Cáncer (Junio 21- Julio 20)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Sientes que puede expresar su amor sin condicionamientos y obtendrás un buen futuro en la relación. única realidad que tienes en realidad. Sigue tus corazonadas y no decaigas en tus esfuerzos. Hay un cambio que te favorece.

Leo (Julio 24- Agosto 23)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Sientes que puede expresar su amor sin condicionamientos y obtendrás un buen futuro en la relación. La única realidad que tienes es la del amor. Sigue tus corazonadas y no decaigas en tus esfuerzos. Hay un cambio que te favorece. Tienes que estar alerta para disfrutarlo.

Virgo (Agosto 24- Septiembre 22)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Miedo

Nada impedirá que hoy disfrutes tu sexualidad ya que te sientes lleno de vida. Te espera una jornada bastante estable en lo afectivo y un buen día para algo de distensión y esparcimiento que te hará mucho bien. Siguen simplificándose un poco algunas cosas trancadas aunque todavía debes ser muy perseverante.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Enredos

La sangre es vida, pero cuando se derrama es violencia. Socialmente algo inarmónico, baje expectativas. Pasar largos períodos sin comida y los atracones repentinos causan problemas en tu sistema digestivo. Entre los enemigos de tu salud también se incluyen fumar y beber.

Escorpio (Octubre 23 – Nov iembre 21)

Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe

Sagitario (Noviembre 22-Diciembre 21)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista

Niños

‘Vive tu momento’. Es la frase que repite el niño protagonista de la película Coco. Es un ‘Carpe Diem’, una frase que invita a los niños a vivir el presente y a seguir su camino, a ser consciente de qué quieren hacer y qué les gustaría ser y en hacer todo lo posible por seguir su sueño. Deja que los niños disfruten esta fiesta y no hagas caso de las voces agoreras

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 20)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Espíritus

‘Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás’. Un giro en tu vida te vendrá bien. en realidad ‘el amor nunca muere’, y aunque una persona ya no esté físicamente, sí lo estará siempre su recuerdo, su espíritu. Los espíritus de los padres son las enseñanzas que nos dejaron con sus acciones, de ellas aprendemos cada día, mientras los recuerdes estarán vivos en ti.

Acuario (21 Enero- 21 Febrero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Pérdida

Una situación que no tiene nada que ver con tu entorno íntimo, de todos modos te golpea. Tienes una terrible sensación de pérdida pero el amor dará un nuevo tono de felicidad a tu vida. Te preocupa tener una buena reputación. Vas a superar los motivos de angustia.

Piscis (22 de Febrero-21 Marzo)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Disfrute

Sientes el fuego del hogar mientras cambia el entorno. Tus metas son muy objetivas, saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance y sus metas, pero eso no implica que no sean optimistas. Superas dificultades anteriores y encuentras las rutas para lograr prosperidad y amor familiar. Escucha los mensajes que te da la vida.

Efemérides

Tal día como hoy

El 7 de noviembre de 1913

Nace Albert Camus

Escritor francés, premio nobel de literatura en 1957 (f. 1960).

Nacido en el seno de una modesta familia de emigrantes franceses, su infancia y gran parte de su juventud transcurrieron en Argelia. Inteligente y disciplinado, empezó estudios de filosofía en la Universidad de Argel, que no pudo concluir debido a que enfermó de tuberculosis.

Formó entonces una compañía de teatro de aficionados que representaba obras clásicas ante un auditorio integrado por trabajadores. Luego ejerció como periodista durante un corto período de tiempo en un diario de la capital argelina, mientras viajaba intensamente por Europa. En 1939 publicó Bodas, conjunto de artículos que incluyen numerosas reflexiones inspiradas en sus lecturas y viajes. En 1940 marchó a París, donde pronto encontró trabajo como redactor en Paris-Soir.

Albert Camus empezó a ser conocido en 1942, cuando se publicaron su novela corta El extranjero, ambientada en Argelia, y el ensayo El mito de Sísifo, obras que se complementan y que reflejan la influencia que sobre él tuvo el existencialismo. Tal influjo se materializa en una visión del destino humano como absurdo, y su mejor exponente quizá sea el «extranjero» de su novela, incapaz de participar en las pasiones de los hombres y que vive incluso su propia desgracia desde una indiferencia absoluta, la misma, según Camus, que marca la naturaleza y el mundo.

Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial se implicó en los acontecimientos del momento: militó en la Resistencia y fue uno de los fundadores del periódico clandestino Combat, y de 1945 a 1947, su director y editorialista. Sus primeras obras de teatro, El malentendido y Calígula, prolongan esta línea de pensamiento que tanto debe al existencialismo, mientras los problemas que había planteado la guerra le inspiraron Cartas a un amigo alemán.

Su novela La peste (1947) supone un cierto cambio en su pensamiento: la idea de la solidaridad y la capacidad de resistencia humana frente a la tragedia de vivir se impone a la noción del absurdo. La peste es a la vez una obra realista y alegórica, una reconstrucción mítica de los sentimientos del hombre europeo de la posguerra, de sus terrores más agobiantes. El autor precisó su nueva perspectiva en otros escritos, como el ensayo El hombre en rebeldía (1951) y en relatos breves como La caída y El exilio y el reino,