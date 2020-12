El Pensamiento de Hoy

Por la Doctora Aurora

El lunes 14 de diciembre de 2020 se producirá un eclipse solar total en Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, parte de Brasil y los océanos adyacentes.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciendo total o parcialmente la imagen del Sol para un espectador en la Tierra

Un eclipse solar total ocurre cuando el diámetro aparente de la Luna es mayor que el del Sol, bloqueando toda la luz solar directa, convirtiendo el día en oscuridad. Este eclipse total ocurrirá en una estrecha faja de unos 100 km de ancho.

Dicha zona se va desplazando por la superficie de la Tierra por el movimiento orbital de la Luna en torno a la Tierra y siempre de oeste a este, formando una banda de totalidad. A ambos lados de ella, y en una zona de miles de kilómetros de ancho, los observadores hablarán de un eclipse parcial, y para los testigos aún más alejados el Sol ya habrá brillado como todos los días.

Diciembre es el mes de la sabiduría y la fuerza interior, las experiencias de este año nos ayudarán a encaminar nuestros pasos hacia una vida mejor, más ordenada y sobre todo, solidaria.

Horóscopo de Hoy

Aries (Marzo 22- Abril 20)

Elemento Fuego | Planeta Marte | Color Rojo | Número 10 | Piedra Rubí

Paz

Hay que vivir en armonía y paz consigo mismo y sus semejantes, pues dicienbre, a su paso deja estela de serenidad y amor para superar los malos momentos con optimismo y alegría. Llevar felicidad y fascinación a la existencia de los demás será tu meta. Llvas la armonía donde vas, por eso todos te aman.

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Solidez

En tus manos está revertir las situaciones para lograr tus metas. Sientes que puede expresar su amor sin condicionamientos y obtendrás un buen futuro en la relación.

Géminis (Mayo 22-Junio 22)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Corazonadas

Evita tener un desengaño, anda precavido porque hay falsedad en el ambiente. Lo malo es que conocer a la gente se aprende sólo con experiencia. La situación astral es hoy contradictoria, cuidado con ese nuevo amor. Recibes generosos ingresos que invertirás con gran éxito. Tus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud.

Cáncer (Junio 21- Julio 20)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Atractivos

Atraes a numerosas personas en busca de consejo. Es un mes de hacer ver a los demás lo buena que podría ser la vida si son capaces de ver su lado positivo y rodearse de belleza, Este año ha sido muy fuerte, de cambios y enseñanzas, por lo que hay que tomarlo como viene y no suponer absolutamente nada.

Leo (Julio 24- Agosto 23)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Oratoria

Utiliza tu facilidad de oratoria para hacer bien a los demás y brindarles consuelo, y nunca para ejercerla con sarcasmo o excederte en su franqueza para criticar los defectos ajenos. Debes ser firme y defender tus criterios. Tomarás el control de tu vida, poniéndote restricciones y organizándote. Llegó el momento de asumir nuevas responsabilidades.

Virgo (Agosto 24- Septiembre 22)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Futuro

En este mes la creatividad, la inspiración y la imaginación esperan expresarse, es un mes de diálogos, diversión y eventos sociales.Es importantes que durante esta etapa elijas todo lo que tienes que hacer para considerar un futuro inmediato de evolución, pudiéndolo llevar a cabo a través de la meditación, trabajos de relajación, contactos con la naturaleza o paseos de descanso.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Sol

Si algo te benefició este año fue tu solidez y tu gran capacidad de trabajo en medio de un ambiente vulnerable que no comprendìas. Vas a superar los motivos de angustia. Insomnio por las preocupaciones. Irradias la luz y el calor del sol, por lo tanto este mes del eclipse te va a afectar. Sigue las voces del subconsciente y déjate llevar por la intuición porque nada luce totalmente transparente.

Escorpio Octub re 23 – Nov iembre 21

Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe

Independencia

Solo fluir, dejarse llevar y respirar.Todo luce tan desdibujado que no se pueden tomar decisiones sólo con el cerebro, oye los dictados de tu corazón. Sigue tus corazonadas y no decaigas en tus esfuerzos.

Sagitario (Noviembre 22-Diciembre 21)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista

Arte

Hay un cambio que te va a ayudar. Amas la independencia y te molestan los vecinos entrometidos. Buscas tu propia vía, tal vez es la fuente de la infelicidad de ellos. La vida y la felicidad para las cuales has sido creado son posibles y lo sabes.S ientes que puede expresar tu amor sin condicionamientos y obtendrás un buen futuro en la relación. La única realidad que tienes es la del amor. No sientas que tienes que comenzar ya mismo. Ten paciencia y fe. No te detengas en tus debilidades porque tienes muchas fortalezas. Las cosas buenas te van a llegar de donde menos te imaginas y de modo inesperado.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 20)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Calores

Busca la manera de recuperar la calma y disfruta de los rayos de sol que te están iluminando. Sacas a relucir tu talento que te es innato, sabes que podrías vivir fácilmente por medio de cualquiera de las bellas artes. Pero tendrás que ser constante y evitar la dispersión. Puede que la meta u objetivo a alcanzar se encuentre en la cima de la montaña. Sigue los dictados de tu corazón.

Acuario (21 Enero- 21 Febrero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Armonía

En diciembre haces las cosas a tu manera y todos se asombran porque con el amor que te sobra prefieres preparar alimentos y veladas pensadas en los niños, en los parientes y en los ancianos, en vez de estar comprando ropa nueva, cosa que haces el resto del año.

Piscis (22 de Febrero-21 Marzo)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Enfretamientos

Es buena la ocasión para que perdones a quien te ha agraviado. No guardes rencor, al contrario recibe en tus brazos y en tu corazón a quien te pide perdón. Tomas el control de tu vida. Tus metas son muy objetivas, saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance y sus metas, pero eso no implica que no sean optimistas.

Efemérides

Tal día como hoy

10 de diciembre

Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En este día se recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos formulada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, tres días después de finalizado el holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque la Declaración, con su amplia gama de derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos, no es un documento vinculante, sí ha estimulado la creación de más de 60 instrumentos de derechos humanos, que en conjunto constituyen una normativa internacional de derechos humanos.

En la actualidad, el consenso general de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos fundamentales promulgados en la Declaración la fortalece aun más y pone de relieve la importancia de esos derechos en nuestra vida cotidiana.