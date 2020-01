¡Impresionante! Al Heat no hay quien le gane en tiempo extra

En otro final no apto para el corazón, el equipo de Miami se impuso en tiempo extra 134-129 a un quinteto de Washington que lo puso contra la pared a la hora de la verdad y que tuvo la oportunidad de ganar.

De este modo el Heat tiene ahora marca de 8-0 en juegos con tiempo extra, mantiene la segunda plaza del Este con marca de 31-13 y mejora su récord en casa a 20-1, el mejor de la NBA, reportó ESPN.

La primera mitad fue de Miami 69-50, tras ganar los dos cuartos con una defensa aceptable y una gran ofensiva (56.1% y 53.3% en triples) liderada por Nunn 14 puntos, Butler 13, Olynyk 10 y Robinson con 10 que contrarrestaron los 13 de Beal y de Bertans por Washington.

Duncan needs zero room, but we know this. pic.twitter.com/nLvCMpTkXG

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 23, 2020