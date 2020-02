¡Increíble! Kim Kardashian quedó impactada tras show de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl

La reconocida empresaria dejó ver su asombro por la presentación de Shakira a través de su Twitter, en donde escribió: “Dios mío, Shakira!!! Ella luce muy hermosa”.

Por su parte, Lady Gaga, artista que amenizó el medio tiempo del Super Bowl de 2017, reconoció la sensualidad que desbordaron la colombiana y Jennifer López, de origen puertorriqueño, y elogió el talento de sus colegas, reportó Pulzo.

“Qué show de medio tiempo tan divertido. Bailé y sonreí todo el tiempo. ¡Qué poderosas mujeres sexy! Tanto en la cámara como fuera de ella!!! Las amo mujeres hermosas, sexis y talentosas”, escribió Gaga.

. @JLo and @shakira and all the special guests were so incredible!!! What a fun halftime show I danced and smiled the whole time. Such powerful sexy women!!!! On camera and off!!!!! Love you beautiful sexy talented women 💕💋 #SuperBowlHalftimeShow #SuperBowl

— Lady Gaga (@ladygaga) February 3, 2020