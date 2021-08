Algunos hospitales de Florida se vieron en la necesidad de usar sus cafeterías para atender a los pacientes con COVID-19.

Lo cierto es que estos centros de salud no tienen espacio para atender a los pacientes infectados con coronavirus, en una semana en la que el estado superó los 3,000,000 de contagios, , reportó Univision.

Florida superó esta semana los 3,000,000 de casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Algunos hospitales no tienen espacio y usan las cafeterías y auditorios para atender a los pacientes, según informó la Asociación de Hospitales del estado.⁠

“Tuvieron que convertir auditorios y cafeterías para satisfacer la demanda de los pacientes”, informó María Mayhew, presidenta de la Asociación de Hospitales de Florida, reportó

Además, dijo que han tenido que contratar más personas y también traer personal médico de otros estados, por la alta demanda de pacientes.

Esta semana Florida registró 150,118 nuevos casos de coronavirus y aunque es un poco menos de los que hubo la semana pasada, hubo un récord de más de 20,000 niños menores de 12 años infectados.

La semana pasada varios condados reportaron un alto número de estudiantes contagiados con covid-19, luego de regresar a las clases presenciales.

El hospital Broward Health comenzó a colocar a los niños los tratamientos contra el coronavirus, con anticuerpos monoclonales.

As of August 23, 201.7 million people have received at least one dose of a #COVID19 vaccine. Of those, 171.1 million, or over half, are fully vaccinated. Getting vaccinated is safe, easy, and free. Make your vaccination appointment today. More: https://t.co/zYLe3H12re. pic.twitter.com/L1Lqvp7OSz

— CDC (@CDCgov) August 23, 2021