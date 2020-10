El actor Joaquin Phoenix dará vida al personaje de Napoleón Bonaparte en Kitbag, la nueva película de Ridley Scott. El ganador del Oscar por Joker se meterá en la piel del militar y estadista francés en un proyecto que supondrá su reencuentro con Scott, a las órdenes de quien ya rodó Gladiator, en la que dio vida al malévolo emperador Cómodo, según publicó elnacional

Kitbag, según informa Deadline, estará producirá 20th Century Studios, con quien el cineasta tiene un acuerdo. David Scarpa, que colaboró con Scott en Todo el dinero del mundo, será el guionista. El título del filme, que traducido en castellano sería “petate” o “morral”, hace referencia a la frase hecha “Hay un bastón de general oculto en el petate de cada soldado”.

La cinta protagonizada por Phoenix, que está familiarizado con los biopics gracias a películas como En la cuerda floja, en la que encarnó al legendario cantante Johnny Cash y No te preocupes, no llegará lejos a pie, en la que interpretó al pintor John Callahan, pretende ser una mirada original y personal a los orígenes de Napoleón y su rápido y despiadado ascenso militar y político, al convertirse en emperador de Francia, pues será mostrado a través de su ambivalente y volátil relación con su esposa, Josefina de Beauharnais, quien fue considerada su gran amor.

Se pudo conocer que el film mostrará las épicas y famosas batallas de Bonaparte, como también su implacable ambición y su asombrosa mente estratégica como extraordinario líder militar y sagaz estadista. Con lo cual, combinará gloriosas victorias bélicas con tramas políticas, en las la que la palabra será el arma más esencial.

Ridley Scott Eyes Another Epic: Joaquin Phoenix As Napoleon In ‘Kitbag’ As Director Today Wraps ‘The Last Duel’ https://t.co/RXJYj73IRX via @Deadline

— JoaquinPhoenix.com (@JoaqPhoenix) October 14, 2020