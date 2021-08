Este lunes se empezaron a visualizar las primeras imágenes del Legacy Hotel & Residences, el cual se pronostica que sea el más grande de la ciudad de Miami.

Su objetivo será ser un centro de 50 pisos, que estarán inspirados en el neofuturismos, indicaron los miembros de Blue Zones, unas de las contratistas encargada de la construcción.

El hotel tendrá 120.000 metros cuadrados y será uno de los más grandes de la ciudad.

Se conoció que el Legacy Hotel &Residences además de ser construido por Blue Zones, también estarán involucrados los consorcios Adventist Health y Legacy Medical Holding.

Dan Kodsi, es uno de los desarrolladores de la infraestructura, la cual está prevendida en su totalidad por $160 millones.

La construcción empezó a principios de este mes, y se espera que culmine en julio del 2022.

Blue Zones on Tap at Legacy Hotel & Residences in Miami https://t.co/WyxSUXKxyF

— PostX News (@xpostnews) August 30, 2021