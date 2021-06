Visitar Magic Kingdom es una de la experiencias que gran parte del mundo quiere realizar. Sin embargo, es conocido que las entradas, así como algunos extras dentro de las instalaciones pueden salir muy costosos, es por esto que a continuación te traemos algunos consejos publicados en All Ears para que ahorres en tu visita a este lugar de Disney.

Lo primero, los boletos

Los boletos de un día actualmente comienzan en $ 109 para mayores de 10 años. Ese precio por día bajará a medida que agregue más días a su boleto. También tenga en cuenta que el costo por día varía según el día de la semana / época del año que esté visitando , por lo que su total podría superar los $ 109.

También puede agregar la opción Park Hopper a su boleto. Que le permite saltar a un parque de Disney diferente después de 14:00 . Estos son $ 65 por boleto para boletos de 1 día, $ 75 por boleto para boletos de 2-3 días, etc. Si visita Magic Kingdom solo por un día, no recomendamos agregar ese boleto de Park Hopper. Los $ 65 adicionales no parecen justificables cuando hay mucho que hacer en Magic Kingdom para todo el día.

Para disminuir un poco el costo, le recomendamos que compre algunas tarjetas de regalo de Disney utilizando una promoción como Target RedCard. Podrá ahorrar un 5% en el costo de esa tarjeta de regalo, lo que se traduce en un descuento del 5% en sus boletos.

Las comidas en Magic Kingdom

Es conocido que las comidas en los parques de Disney llegan a ser muy costosas. Lo que más se recomienda es comprar algo de Gaston’s Tavern (el roll de canela es delicioso y cuesta menos de $ 6) o refrigerios Sleepy Hollow . Por supuesto, también puede tomar un sándwich de desayuno en el Starbucks en Main Street, EE. UU., Pero espere una larga fila.

Para el almuerzo o la cena, recomendamos Tomorrowland Terrace . Actualmente están sirviendo algunas comidas baratas en el cerrado Columbia Harbor House . O regrese a Sleepy Hollow Refreshments para el sándwich de waffle de pollo dulce y picante. Es abundante, se puede compartir y solo cuesta $ 10.49.

Por último, no subestime el poder de las comidas para niños. Puede obtenerlos por menos de $ 10 cada uno, y si tiene un apetito menor, ¡pueden hacer el truco! Puedes comer fácilmente tres comidas completas en Magic Kingdom por menos de $ 30.

Actividades adicionales

Si lo que busca es ahorrar, la principal recomendación es huir de estas actividades extra, hay mucho que hacer en Magic Kingdom que no te costará más. Sin embargo, si tiene un poco más de espacio en su presupuesto, eche un vistazo a estas ofertas y vea si alguna se ajusta a su grupo de viaje.

Usted va a querer tener en cuenta que, si no se está alojando en la propiedad en un hotel de Disney World y no tiene un escalonado de mayor Pase Anual, que tendrá que pagar para aparcar en el Centro de Transporte y entradas . ¡Eso actualmente cuesta $ 25 por día! Asegúrese de agregarlo a su presupuesto si corresponde. Podrías encontrar una alternativa más económica con un servicio de viaje compartido o un taxi, dependiendo de qué tan lejos del parque te alojes.

En conclusión, si compra el boleto más barato (a $ 109 por día) y se apega a un presupuesto de comida de $ 30 por día, y si se queda en la propiedad y no necesita pagar por el estacionamiento, puede hacer un día en Magic Kingdom por $ 139.