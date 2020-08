Foto: Departamento de Correcciones de Florida / Tampa Bay Times

Desde enero de 1986 hasta diciembre de 1986, Oscar Ray Bolin, que había trabajado como trabajador de carnaval y camionero, asesinó a tres mujeres, Natalie Blanche Holley, de 25 años, Stephanie Collins, de 27 años, y Terri Lynn Matthews, de 26 años, en Tampa, Florida y sus alrededores. . Bolin había apuñalado a las tres mujeres hasta la muerte, pero no fue sospechoso de los asesinatos hasta 1990, cuando su ex esposa llamó por una denuncia anónima que implicaba a su ex esposo en los brutales asesinatos. Según la ex esposa de Bolin, él le contó sobre cometer los asesinatos, y su medio hermano más tarde declaró que había presenciado cómo Bolin golpeaba brutalmente a Matthews, de 26 años.

En julio de 1990, Bolin fue arrestado y acusado de los asesinatos, y aunque fue declarado culpable de los asesinatos, ganó múltiples juicios nuevos. Sin embargo, una y otra vez, fue declarado culpable y condenado a muerte por los asesinatos, y fue ejecutado por inyección letal el 7 de enero de 2016 a la edad de 53 años. Bolin dejó a su esposa Rosalie durante dos décadas. La pareja se conoció cuando ella sirvió como miembro de su equipo de defensa, y se divorció de su esposo, un abogado respetado, y se casó con el asesino convicto en la televisión en vivo en 1996 .