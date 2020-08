¡Apagón en Nueva York! La madrugada de este viernes más de 40,000 personas se quedaron sin luz en Manhattan. El problema se inició con una serie de cortes en varios vecindarios, explicó Con Edison, la compañía de servicios públicos que presta servicios a la ciudad de New York.

La empresa de servicio eléctrico emitió un comunicado informando, “Estamos investigando un problema en nuestro sistema de transmisión que causó que tres redes en Manhattan perdieran su suministro eléctrico aproximadamente a las 5:13 de esta mañana”, informó Fox News.

En otro párrafo la compañía eléctrica aseguró, “El suministro ha sido restaurado en las redes ubicadas en el Upper West Side, Harlem y el Upper East Side.

Los habitantes de Manhattan compartieron fotos y videos de los cortes en las redes sociales de la ciudad a oscuras.

En algunos lugares la luz se restableció 20 minutos después.

En reportero de Fox News, Travis Fedschun, escribió en Twitter: “Hubo un corte de energía muy grande en NYC / Upper Manhattan en este momento. Todo Hamilton Heights está en la oscuridad. La única luz es la gente que usa teléfonos como linternas en sus apartamentos”.

A very large power outage in NYC/Upper Manhattan at the moment. All of Hamilton Heights is in the dark. Only light is people using phones as flashlights in their apartments. @ConEdison pic.twitter.com/sw8yvJDWaF

— Travis Fedschun (@travfed) August 7, 2020