El príncipe Willian junto a su familia parece vivir una vida sacada de un cuento, el segundo en la línea de sucesión al trono y padre de tres hijos es hoy el representante de la realeza más respetado por los británicos.

A diferencia de su hermano Harry, quien a lo largo de su vida ha estado involucrado en diversas controversias y ha llegado a señalar que estaba atrapado dentro del sistema “yo mismo estaba atrapado. No vi una salida. Estaba atrapado pero no sabía que estaba atrapado (…) Atrapado dentro del sistema, como el resto de mi familia. Mi padre (el Príncipe Carlos) y mi hermano (William) están atrapados. No pueden irse”.

La entrevista de los Sussex ha generado mucho disgusto en el seno de la realeza británica, haciendo que la grieta sea aún más grande.

Incapaz de vivir una vida normal, el futuro de William fue planeado para él incluso antes de que naciera. El futuro rey fue enviado a la escuela Ludgrove cuando tenía solo 8 años. Si bien su madre, la princesa Diana, se mostró reacia a tenerlo lejos, su padre, el príncipe Carlos, quería continuar con la tradición familiar.

Aunque el príncipe William no se crio con el conocimiento de que algún día sería el rey de Inglaterra y realmente no tenía idea de que era diferente a cualquier otra persona.

Con el pasar de los años fuentes reales expusieron a The Sunday Times que él ha “aceptado” su papel y “el camino trazado para él (…) Es en gran medida el nieto de su abuela en ese sentido del deber y el servicio”, indicó.

Durante una entrevista para la BBC, el príncipe William confesó haber quedado devastado por la muerte de su madre. La mayor tragedia de la vida del príncipe William ha sido la prematura muerte de su madre, la princesa Diana.

Él tenía solo 15 años cuando ella falleció en un accidente automovilístico en 1997. Recordó sentirse “completamente entumecido y desorientado” después de enterarse de su muerte de la madre. El trauma se quedó con él. “Te sientes muy, muy confundido”, dijo. “Y sigues preguntándote, ‘¿Por qué yo?’ Todo el tiempo, ‘¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Por qué? ¿Por qué nos ha pasado esto?’”.

El Príncipe Carlos, de 72, hijo mayor de la Reina Isabel II, es el próximo heredero al trono británico, mientras que William, de 38, es el segundo en la línea de sucesión. El primogénito de William, el Príncipe George, de 7, es el siguiente en la fila, seguido de sus hermanos, la Princesa Charlotte, de 5, y el Príncipe Louis, de 2, que ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Con información de Infobae