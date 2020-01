Miami Beach otorgó reconocimiento a pionera del boxeo femenino de 90 años

Una pionera del boxeo de 90 años fue reconocida el miércoles por la noche por sus logros, tanto dentro como fuera del ring.

La ciudad de Miami Beach honró a Barbara Buttrick con una proclamación por su trabajo en el avance del boxeo femenino, reportó 953wdae.

Buttrick dejó su huella en 1959 al vencer a Gloria Adams en el North Miami Armory. También fue la primera pelea de mujeres en Florida.

Además de sus títulos de campeonato mundial, Buttrick también fundó la Federación Internacional de Boxeo Femenino.

«Nunca imaginé ser aceptada y algo que la gente consideraría lo normal ahora», dijo. «Hay tantas chicas peleando en la televisión y todo».

In 1929 a legend was born. Barbara Buttrick-Smith became the worlds first female boxing champion in 1957, changing the world of professional boxing forever. In 12 years she fought over 1000 bouts and 50 pro wrestling matches. Happy 90th Birthday to the Mighty Atom of the Ring. pic.twitter.com/YE4cJdhIdT

— A.W. Lucas (@StrugglinScribe) December 10, 2019