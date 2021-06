Miami tendrá un comienzo seco en la semana laboral con solo un 20% de probabilidad de lluvias y tormentas esta tarde.

Es el primer día completo de verano en Miami y seguro que se sentirá así. Las temperaturas temprano en la mañana están en los 80°F(26°C), pero se sienten como los 90°F (32°C) en algunos lugares.

Para esta tarde, los máximos alcanzan los 90 °F (32°C) y se sienten como entre 90 y 100 °F (36°C) superiores.

#Claudette became a #tropical storm again this morning…

…but it will head into the Atlantic Ocean today. https://t.co/gslf6J9rUk pic.twitter.com/58JV0jjAM3

— The Weather Channel (@weatherchannel) June 21, 2021