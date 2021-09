Miami tendrá este miércoles mañana parcialmente nublada antes de que la tormenta producida por la brisa marina se desate en horas vespertinas, sobre gran parte de la ciudad.

La temperatura en la ciudad llegará a los 90°F (32°C) y se sentirán como entre los 100°F (36°C) y los 110°F (40°C).

Se espera que las posibilidades de lluvias dispersas permanezcan durante varios días y se concentrarán en horas vespertinas en la ciudad de Miami, y la temperatura llegará los 90°F (32°C) durante el próximo fin de semana y día laboral.

Las tormentas tropicales están activas en el caribe , pero según los radares no representan ningún peligro para la ciudad de Miami.

Depresión tropical Kate seguirá su curso lentamente hacia el norte como una depresión durante los próximos días. No se esperan impactos en la tierra.

