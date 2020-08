Este miércoles el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, asistió a varios actos electorales en Florida como parte de la campaña de reelección del presidente Trump, en donde aseguró que hay “tendencias alentadoras” del covid-19 en la entidad.

Pence se encontraba junto a Eric Hargan, subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como de su hija Charlotte,en la Iglesia Bautista Starkey Road, en Seminole cuando expresó su satisfacción por la próxima cita política de los estadounidenses “Es bueno estar con ustedes mientras nos acercamos a un momento de elecciones”, señaló.

El vicepresidente desde la clínica gratuita A Women’s Place, hizo énfasis en que el gobierno de Trump seguirá aportando todos los recursos federales para que los floridanos tengan las pruebas y los suministros médicos.

Su discurso también se basó en el aborto y cómo está actuando las generaciones jóvenes con respecto al tema “se está diciendo la verdad sobre el aborto y esta nueva generación está eligiendo la vida”.

Vice President @Mike_Pence: We will not rest until #Florida and America put the coronavirus in the past pic.twitter.com/6T9SA92goz

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) August 5, 2020