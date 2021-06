En las ciudades de fiesta de toda la costa de Florida, como Delray Beach, Fort Lauderdale, Hollywood y Miami, las mujeres recogen a los hombres para drogarlos y robarles.

“Estaba horrorizado. Estaba en mi futón en mi apartamento y había una mujer básicamente saqueando mi apartamento”, dijo una víctima de 24 años a Fox44News.

El hombre, que desea permanecer en el anonimato, estudia odontología y salió de fiesta con sus amigos en un bar del centro de Fort Lauderdale.

Lo único que recuerda es que al despertarse, su cartera y su teléfono habían desaparecido. Las mujeres vaciaron sus cuentas bancarias e incluso abrieron una tarjeta de crédito a su nombre.

La víctima dijo que está “100%” seguro de que fue drogado.

“Nunca me había sentido así en mi vida. Lo he repasado cien veces. Nunca he tenido problemas para ir a un bar, tomar una copa y coger un Uber para volver a casa”, dijo.

La policía está investigando un caso similar en el Hard Rock de Hollywood (Florida), donde tres hombres dicen haber sido drogados. Las mujeres habrían robado un Rolex, una cadena de oro y 5.000 dólares en efectivo.

No sólo las mujeres roban a los hombres. A veces, incluso hay hombres que se disfrazan de mujeres.

La policía dice que, durante meses, un hombre vestido de mujer recorrió los lugares de moda de Miami conduciendo coches exóticos de alta gama y ofreciendo a los hombres llevarlos. El sospechoso luego los drogaba y les robaba.

“Cada vez vemos más hombres que se convierten en víctimas y lo hacen porque los hombres son crédulos. Y cuando digo que son crédulos, se sienten halagados si una mujer atractiva se les acerca y empieza a entablar conversación”, dijo el experto de las fuerzas del orden Andrew Scott.

En Las Vegas, Windy Jones, de 23 años, fue detenida por drogar a hombres y robar relojes de lujo en hoteles y casinos populares.

La policía y esta víctima dicen que todo el mundo debe tener la guardia alta.

“Creo que esto ha destrozado mi sensación de seguridad de que puedo ir a un bar y tomar una copa con un amigo sin tener que preocuparme demasiado. Creo que eso ya no es cierto”, dijo la víctima de 24 años.

La policía cree que podría haber más hombres víctimas, pero muchos se sienten demasiado avergonzados como para dar la cara.