“Nunca hemos convivido juntos”

Sale a la luz la primera declaración hecha por Morella

Se filtra del presunto amañado expediente, la primera declaración presentada por Morella León López, en una prefectura del centro de la ciudad de Maracay.

Otro testimonio que contradice las erráticas versiones de los hechos que fueron promovidas ante los medios de comunicación por parte de los autores intelectuales de la mano de la Fiscal 25 del Estado Aragua Katherine Botardo.

El abogado Briceño Barreto, quien es uno de los que está a cargo de la defensa de ciudadano venezolano-español Matías Salazar, asegura que estas actuaciones avaladas por parte de la Fiscal Katherine Botardo, son inaceptables y violan los derechos constitucionales del acusado.

“En esta amañada acusación se han violado los derechos de mi defendido, de quien en todo momento he asegurado es inocente. Usare todos los instrumentos que confiere el Estado Venezolano, incluyendo un amparo constitucional de ser necesario.”

La fuente que suministro copia de la primera, contradictoria y hasta ahora oculta declaración efectuada por Morella, prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represarías. El comento que labora en el Palacio Justicia del Estado Aragua y es muy cercano al personal que asiste a la Fiscal Katherine Botardo.

“Aunque trabajo para esta dependencia Judicial, me da mucho pesar que se confabule para dañar injustamente a una persona, a una familia. Todo imputado tiene derecho a un proceso justo y transparente. Si en su momento me toca hablar lo hare, pero con el Sr. Matías Salazar se les fue la mano”.

Ana María, la esposa del imputado, denuncio recientemente que sigue afectada del desgarramiento vaginal inducido por la Fiscal Botardo a través del examen forense efectuado en contra de su voluntad.

“La Fiscal Katherine me saco de mi casa bajo engaño y me obligo a practicarme un examen forense que yo no solicite. Me desgarraron la vagina y eso no se quedara asi. La Fiscal Botrado, quien segun defiende a las mujeres, se presento en nuestra casa a tratarnos como si fuéramos locos. Cuando llego dijo, Ay que casa tan bonita…. Me ofreció trabajo en el palacio y hasta una Dona, como si estuviera tratando con un niño de 5 añitos, todo para convencerme que la acompañara y asi poder materializar su simulacro de rescate, el mismo Sico-terror que fue aplicado a la hija de Matías”.

Otras de las denuncias que Ana María menciono en nuestra consulta, fue la apropiación de los inventarios de equipos electrónicos nuevos que ordeno la Fiscal Botardo sustraer del local comercial de Matías Salazar ubicado en la Avenida Santos Michelena de Maracay.

“Uno de los vecinos del local de Matías nos alertó vía telefónica que se presentó una comisión policial al comercio, quienes alegaron venían de parte de la Fiscal Botardo. Estos rompieron sin presentar una orden los candados y cargaron con toda la mercancía que allí se encontraba. Miles de dólares fueron sustraídos en equipos y hasta el momento desconocemos el paradero. Lo mismo hizo con el celular de Matías, que contenía las fórmulas secretas de fabricación para las tintas de seguridad que el fabrica para el gobierno venezolano.”

El abogado Briceño Barreto aún confía en la justicia venezolana y espera que las instancias pertinentes se avoquen a la causa, para que su defendido Matías Salazar sea liberado en los proximos dias. Actaulmente fue presentado un amparo sobre venido, para lo cual el tribunal a cargo de la causa, se declaro incompetente.

A continuación las pruebas:

Sala de redacción