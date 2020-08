El Florida Mall cerró temprano antes de una protesta planeada para este viernes por la tarde por el asesinato de Salaythis Melvin por un oficial del condado de Orange.

Una protesta por la muerte de Melvin estaba programada para comenzar en el centro comercial a las 3:30 p.m. “¿Qué queremos?” preguntó un hombre en un megáfono a la multitud. “Justicia”, respondió el grupo.

Melvin recibió un disparo del agente James Montiel, el 7 de agosto afuera del Florida Mall.

A principios de esta semana se difundió y alentó al movimiento Black Lives Matter a reunirse en el Florida Mall el viernes por la tarde para protestar por la muerte de Salaythis Melvin, de 22 años.

A través de sus abogados el miércoles, la familia de Melvin, agradeció a la oficina del alguacil por publicar imágenes de la cámara corporal y dijo que ayudó a cerrarlos.

“Si realmente quiere asegurarse de que la muerte de nuestro hijo no sea en vano, prométanos a nosotros y a los ciudadanos del Condado de Orange que nadie, negro, blanco, joven, anciano, bautista o católico será asesinado a tiros de la manera en que lo fue nuestro hijo, “, dijo el abogado Brad Laurent.

El alguacil del condado de Orange, John Mina, dijo que Melvin tenía una pistola Glock robada. Cuando los agentes se acercaron, Melvin se escapó y se dirigió hacia Montiel, quien salió de su vehículo sin identificar.

Montiel sacó su arma de fuego y le dijo a Melvin que soltara su arma, pero Melvin corrió, según la declaración jurada.

El video publicado el martes de la cámara corporal del oficial está demasiado lejos para mostrar si Melvin tiene un arma en sus manos.

Protesters shut down traffic at Orange Blossom Trail in Sand Lake to make their point. They are now walking down the road on Sand Lake. OBT shut down @news6wkmg pic.twitter.com/Gkz8EjghDC

— Erik Sandoval (@ErikSandoval) August 21, 2020