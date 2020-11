El legendario comentarista radial, Armando Pérez Roura, reconocida figura de la lucha contra el régimen de los Castro en Cuba, falleció este lunes en Miami a los 92 años.

Durante su extensa carrera en el sur de Florida trabajó y fue uno de los fundadores de Radio Mambí y más recientemente, desde el 2015, mantenía un espacio en La Poderosa, reportó Telemundo51.

Pérez Roura dejó la isla en 1962 y se convirtió en uno de los comunicadores cubanos más prominentes en Miami, desde donde mantenía una posición frontal contra el castrismo.

Por sus espacios radiales pasaron las más connotadas figuras de la lucha anticastrista, y del acontecer político en el sur de Florida.

Esta mañana ya se han generado algunas reacciones en las redes sociales de importantes figuras del sur de Florida.

“Descansa en paz, mi admirable amigo Armando Pérez Roura”, dijo en su perfil de Twitter el ex congresista Lincoln Díaz-Balart, quien fue invitado en numerosas ocasiones a su programa. “Durante décadas Pérez Roura contribuyó de forma decisiva a mantener viva a la nación cubana en el exilio. Fue fundamental en mi carrera política. Por el pude mantener informada a nuestra comunidad de mi labor en DC”, escribió Díaz-Balart.

La excongresista Ileana Ros-Lehtinen también se refirió a su fallecimiento.

“El fallecimiento de la leyenda de la radio cubana Armando Pérez-Roura es significativo porque su voz era muy poderosa. Los editoriales de Armando tenían peso y habló por nuestra comunidad exiliada. Su apoyo fue invaluable para los políticos. Pérez-Roura articuló nuestro anhelo de una Cuba libre”.

The passing of Cuban radio legend Armando Perez-Roura is significant because his voice was so powerful.

Armando’s editorials carried weight and he spoke for our exiled community.

His support was invaluable for politicians.

Perez-Roura articulated our longing for a free Cuba. pic.twitter.com/w73txr3HAL

