Un hombre de Florida ganó $ 1 millón en un juego de lotería el mismo día que él y su esposa abrieron un taller de reparación de automóviles, informó la Lotería de Miami en un comunicado a la prensa.

Brian Woodle, de 46 años, compró el boleto en un Circle K en Callahan y reclamó un premio mayor de $ 1 millón del juego raspadito GOLD RUSH SUPREME de $ 5 en la sede de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

El hombre eligió recibir sus ganancias como un pago único de $ 880,000.00 y expresó que siempre había querido abrir su propia tienda de autos.

“Me encanta trabajar en vehículos y siempre ha sido mi sueño tener mi propio taller de reparación”, explicó Woodle. “Al final de nuestro primer día, pasé por Circle K para comprar algunas cosas y compré un boleto de lotería; ¡así ganamos un millón de dólares!”

