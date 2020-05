Navy Blue Angels volarán en honor a trabajadores de primera línea el viernes en Miami

Los Navy Blue Angels de EEUU se dirigen al sur de Florida.

Como parte de su serie de vuelos «America Strong» con los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de los EEUU, reportó WSVN.

Los Blue Angels realizarán un sobrevuelo de Miami el viernes a las 12 p.m.

#Jacksonville and #Miami – Your #BlueAngels are heading your way this Friday! Check back tomorrow for routes and overhead times! #AmericaStrong#InThisTogether#HealthcareHeroes@MiamiMayor @CityofMiami @CityofJax pic.twitter.com/kQ0bLcTueB

— Blue Angels (@BlueAngels) May 6, 2020