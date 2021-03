Cada vez son más las personas que buscan viviendas, bien sea para comprar o alquilar en Florida.

Según un estudio, los neoyorquinos son los que han optado por bajar desde el noreste del país y echar raíces en tierras más benevolentes.

“Recibo llamadas de estados de los que nunca he recibido llamadas”, dijo Lisa Treu de Treu Group Real Estate.

Treu indicó que hay varias causas, además de la pandemia que han originado este fenómeno repentino en Florida.

“Ya sea impulsado por la economía o el clima, muchas personas miran y dicen ‘estamos pagando impuestos estatales sobre la renta y nuestro estado ha sido cerrado y no podemos disfrutar de nuestra calidad de vida’”, dijo la agente

Según el estudio hecho por los agentes inmobiliarios, . en el condado de Palm Beach, ciudades como Palm Beach Gardens, Jupiter y Wellington han atraído mucho interés. En cuanto al condado de Broward, Fort Lauderdale Beach atrae la mayor parte de la atención, aunque cuando las restricciones presupuestarias y los deseos entran en juego, muchos recién llegados terminan mirando Hallandale Beach, Hollywood, Pompano Beach, Lauderdale-by-the-Sea y Pompano Beach, explicó. Liz Dawes de EXP Realty.

$54,900,000 in Coral Gables (Miami) Florida: 2-story, 8-bedroom, 11-bathroom, 5-car garage, 18,963-sq-ft ($2,631/sq ft) home on 1.24 acres with 574 ft of ocean frontage, 140-ft dock for 200-ft mega yacht, infinity pool, elevator, marble + parquet floors. Listed by Coldwell Banker pic.twitter.com/tzWDzEhUNQ

— Beach House USA (@BeachHouseUSA) March 29, 2021