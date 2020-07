Arrestan a una madre de Margate y su novio, ambos de 29 años, tras ser sospechosos de agresión infantil a su hijo de cuatro años.

Por Redacción MiamiDiario

La policía de Margate arrestó a la madre del niño, Shaquita Monique Brockington y a su pareja Stephon Alexander Beaver, el lunes 20 de julio, mientras el pequeño se encuentra clínicamente con muerte cerebral en un hospital de Broward,

El miércoles 15 de julio, oficiales del departamento de policía de Margate respondieron a una llamada al 911 sobre un niño de 4 años con heridas, enseguida el niño fue llevado al Hospital General de Broward, donde se encontraron múltiples lesiones en el cuerpo.

Un informe indicó que Brockington le dijo a la policía que el niño se había caído de un árbol y aterrizó sobre su cabeza, lo cual fue el motivo de la llamada al 911.

Según el personal médico, el niño no tenía ninguna lesión externa en la cabeza, pero descubrieron una hemorragia cerebral interna. Además, informaron que encontraron marcas y lesiones adicionales “en varias etapas del proceso de curación” en el pecho, la garganta, los brazos, las piernas y la espalda del niño.

Luego de que los funcionarios revisaron el Apple iPhone 7 plus, se percataron de unos mensajes de texto entre ella y Beaver. Finalmente confesó que la historia del niño que se cayó de un árbol fue inventada.

Dijo que el día de las lesiones se enfadó porque el niño no estaba desayunando y cuando le preguntó por qué no estaba comiendo, no la miró ni respondió, por lo que se sintió “irrespetada” y comenzó a golpear las piernas del niño varias veces.

Confesó a la policía que cuando salió para ir al baño y regresó unos 5 minutos más tarde, Beaver estaba lanzando al niño al aire y atrapándolo. Ella comenzó a gritarle que se detuviera, pero él continuó. Cuando se detuvo, Brockington dijo que notó que la respiración del niño no era correcta.

Aproximadamente cuatro horas después del incidente, dijo que notó baba y sangre en el colchón, donde estaba acostado el niño por lo que crearon la historia y llamaron al 911,

La madre es acusada de un cargo de abuso infantil agravado y un cargo de negligencia de un niño, debido a que no hizo un esfuerzo razonable para proteger al niño del abuso, negligencia o explotación por parte de otra persona. Ella también enfrenta un cargo de mentirle a la policía. Su fianza se fijó en $ 250,000.

Por su parteBeaver está acusado de abuso infantil agravado, negligencia infantil con grandes lesiones corporales y mentir a la policía. El bono para los tres cargos se fijó en $ 300,000.

Con información de Local10