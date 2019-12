«Nosotros contra ellos»: Trump tiene como objetivo usar la impugnación para impulsar su campaña de reelección

Usando un lenguaje claro de «nosotros contra ellos», el Presidente Donald Trump y su campaña de reelección han comenzado a enmarcar su juicio político no como un juicio sobre su conducta sino como un referéndum sobre cómo los demócratas lo consideran a él y a sus partidarios.

A pocos días del comienzo del año electoral, la Casa Blanca y sus aliados están pintando la impugnación de Trump bajo cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso como un esfuerzo para deshacer su victoria en 2016 y descontar la voluntad del pueblo.

No hubo nada sutil en el tweet de Trump poco después de la impugnación: «En realidad, no están detrás de mí. Están detrás de ti», estaba pegado sobre una foto de Trump señalando al lector. «Sólo estoy en el camino.»

Su campaña cree que la ira ante la impugnación puede ser la motivación necesaria para sacar a los votantes que se quedaron en casa en las elecciones del 2016 pero que aprueban al presidente y están hartos del establishment de Washington.

Nancy Pelosi, who has already lost the House & Speakership once, & is about to lose it again, is doing everything she can to delay the zero Republican vote Articles of Impeachment. She is trying to take over the Senate, & Cryin’ Chuck is trying to take over the trial. No way!….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2019