La única respuesta posible a la pregunta de por qué adquirir un seguro de vida es: el amor. Claro está que podemos desarrollar esa respuesta cotejando razones que la justifiquen.

Un ser humano es irremplazable. La ausencia de un padre no la puede sustituir ningún contrato financiero, por mucho dinero que éste traiga. No obstante, no existe mayor satisfacción para un padre que saber que puede garantizar los ingresos económicos de sus hijos si él llegara a faltar.

La muerte, además de trágica, suele ser fuente de gastos en servicios funerarios, entierros, o costos médicos, si ésta se produjo tras una larga enfermedad. Pues el seguro de vida sirve para liberar a los seres queridos de dichas cargas financieras.

En muchas películas se recurre a una imagen muy típica. Tras el funeral del padre de familia, un abogado reúne a todos los herederos y lee la voluntad del fallecido. “El hijo pequeño heredará 100.000 dólares y la finca de Texas, el mayor $100.000 y la casa de Florida”.

Para quienes no han podido crear una gran fortuna, esa imagen de película podría convertirse en realidad si adquiere seguro de vida. Tenga en cuenta que, con un contrato promedio, los beneficiarios podrían recibir algo más de 250.000 dólares libres de impuestos, tras la muerte del asegurado. Tanto dinero como si uno fuera un gran potentado.

Hay actos de amor que requieren de un gran sacrificio. Hay otros, como es el caso del seguro de vida, que se pueden realizar simplemente con voluntad y planificación.

