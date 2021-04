Los contribuyentes ayudarán a pagar la factura para defender a Patricia Ripley, la madre de West Kendall que enfrenta la pena de muerte por acusaciones de ahogar a su hijo autista de 9 años en un canal y culpar falsamente a dos hombres negros por su secuestro.

Un juez de Miami -Dade, en una orden publicada el jueves, dictaminó que Ripley es “indigente” por ciertos costos a pesar de las objeciones de los fiscales que señalaron que su familia tiene una casa cara en West Kendall y un terreno en República Dominicana.

El juez de circuito Daryl Trawick dictaminó que los contribuyentes pagarán los costos de las declaraciones y los investigadores privados, así como los expertos en “mitigación” que se especializan en tratar de mantener a los acusados ​​fuera del corredor de la muerte de Florida.

“Un caso en el que una madre es acusada de asesinar a su propio hijo con discapacidad mental presenta problemas complejos”, escribió Trawick en un pedido de siete páginas.

Si bien es demasiado pronto para saber cuánto terminará pagando Florida, otros casos de pena de muerte han costado cientos de miles de dólares en honorarios para expertos, investigadores y otros costos, lo que convierte a Miami-Dade en el condado más caro del estado para los contribuyentes en litigios capitales.

Por ahora, Ripley y sus familiares aún tendrán que pagar los $ 300,000 que les cobran sus abogados defensores privados. Si el juez la encuentra “indigente” para las facturas de los abogados, según la ley estatal, sería nombrada representante de la Oficina del Defensor Público de Miami -Dade. Ripley, de 46 años, está acusado del asesinato el 21 de mayo de 2020 de Alejandro Ripley, quien sufría de autismo severo y no podía hablar.

