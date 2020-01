Partidarios de Donald Trump en Florida fueron capacitados en todo el estado en el National Day of Action

El sábado se llevaron a cabo una serie de eventos de Trump Victory en toda la Florida, vinculados a National Day of Action.

Es parte de un esfuerzo de la campaña del presidente Donald Trump para iniciar en el campo de batalla crítico. Docenas de sesiones de la Iniciativa de Liderazgo de Trump Victory capacitaron a los partidarios para un mejor crecimiento de los voluntarios y de los mensajes de la campaña.

Lo más notable fue que el asesor principal de la campaña de Trump, John Pence, y el copresidente del Comité Nacional Republicano, Tommy Hicks, dirigieron una sesión en Miami.

Allí, los líderes republicanos impulsaron un mensaje sobre la baja tasa de desempleo del estado, 3.1%, el nivel más bajo desde 2006. Y en un esfuerzo por llegar a los votantes hispanos del estado, el «firme apoyo de la administración a la democracia en América Latina» será amplificado.

Great support for President Trump in Florida during today’s National Day of Action with @MiamiYR & @TommyHicksGOP!#Millennials know that President Trump’s pro-America agenda is good for our Future, our Freedoms & our Families.

Text REG to 88022 to get involved today #LeadRight pic.twitter.com/vP5mp68cBZ

— John Pence (@jepence) January 18, 2020