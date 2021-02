El encarcelamiento de Ghislaine Maxwell por su relación con el escándalo de Jeffrey Epstein tiene preocupada a mucha gente de la élite de la sociedad, o por lo menos esta es la historia que se está exponiendo en las redes sociales.

Maxwell encarcelada hace más de un año por su implicación en la red sexual que supuestamente creó para conseguir el chantaje de algunas de las personas más poderosas del mundo.

La isla, famosa por ser apodada como “isla de los pedófilos”, era un lugar para que celebridades y políticos agredieran sexualmente a mujeres, jóvenes y niñas.

Según Hot New Hip Hop, Ira Rosen acaba de terminar de escribir y publicar un libro titulado Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes en el que aparece una supuesta conversación entre él y Ghislaine Maxwell justo antes de las elecciones presidenciales de 2016.

Rosen dice que habló con Ghislaine sobre algunos de los amigos famosos de Jeffrey, entre los que se encontraban Donald Trump y Bill y Hillary Clinton.

Al parecer, Rosen habló largo y tendido con la ex socialité sobre las cintas que ella admitió que, de hecho, existían. Rosen le dijo que quería tener acceso a las cintas, lo que obviamente habría sido una de las cosas más significativas que han sucedido en la política estadounidense si tanto Donald Trump como Clinton estaban involucrados en el escándalo de Jeffrey Epstein en el momento de las elecciones de 2016.

Go ahead, send those pics of Epstein with Bill Clinton and others. See if I care. pic.twitter.com/ZRJeQQDfvU — Trump's Gorilla Glue Hairdo 🌊❄️🏳️‍🌈🇺🇸 (@239Pounds) February 15, 2021

Según Rosen, Ghislaine la miró con una “mirada severa” y le señaló con el dedo en la cara afirmando que era la “hija de un barón de la prensa”, y que entendía cómo piensan los periodistas y otras personas de los medios de comunicación sobre esas polémicas.

Rosen continuó diciendo que Ghislaine quería que también consiguiera las cintas de Clinton si quería desprestigiar a Trump. No podía ser sólo un lado sobre el otro. Rosen dice que Maxwell no sabía dónde estaban las cintas, sólo que definitivamente existen.

Con información de La Patilla