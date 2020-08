Usuarios promueven un boicot contra los productos que promocionan las hermanas Kardashian e incluso piden que se cancele su reality televisivo, Keeping up with the Kardashians, para frenar al polémico Kanye West en el camino electoral.

Por Redacción MiamiDiario

El rapero, esposo de Kim, se metió en la campaña política de los Estados Unidos, con un guiño a Donald Trump, y desde la vereda de enfrente generaron un hashtag pidiendo sabotear todos los productos generados por la familia de su mujer, incluido el exitoso reality.

El rapero quien recientemente visitó República Dominicana, con su esposa Kim Kardashian y sus cuatro hijos, confesó a un periodista de la revista Forbes “Mi campaña presidencial está diseñada para robar votos al candidato demócrata, Joe Biden”.

Esto ha provocado el descontento de muchos por lo que Joe Lockhart, secretario de prensa del ex presidente Bill Clinton, no dudó en hacer el llamado a un boicot contra las empresas del clan Kardashian.

“Vamos a boicotear todos los productos Kardashian. Eso incluye a todas las hermanas. No show, no perfume, cualquier mierda que vendan”, señaló Lockhart.

De igual forma resaltó que quienes opinan que no es justo castigar a las Kardashian por los desvaríos de West, que padece un trastorno bipolar señaló “Aquellos que argumentan que esto no es un problema de las Kardashian, no entienden su modelo de negocio. Se basa completamente en permanecer en el ojo público. Kanye es una parte importante de esa gestión. Ignóralos y el imperio se desmorona”.

Con información de La Vanguardia