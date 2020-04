¡Qué problemón! Niurka Marcos explota tras ser vinculada en escándalo con Karla Panini

Una situación que fue muy comentada durante las redes sociales fue la de la supuesta infidelidad que involucró a Américo Garza, esposo de Karla Panini y quien supuestamente mantiene una relación que data de hace 4 años con una actriz llamada Fabiola Martínez.

El caso fue muy sonado por allá en 2014 puesto que Karla, como lo dice una nota de telemundo, pues se inmiscuyó en el matrimonio de su amiga y compañera Karla Luna, quien falleció a causa del cáncer, y le quitó al marido.

El escándalo se reavivó gracias a que Niurka Marcos fue mencionada de haber puesto algún mensaje ofensivo contra Panini, y la ex de Juan Osorio lo negó de manera categórica.

“Esto es una gran mentira, una gran difamación, yo no he dicho absolutamente nada! Y no hagan eso porque me caga la pu** ma*** que pongan palabras en mi boca y pensamientos en mi mente. Yo no he sido, no soy y no seré jamás manipulable por nadie, ni lo que dice, piensa, ni hace. Por mí, lo que yo tenga que hacer, pensar o decir, yo hago lo que me sale de los cojo*** no lo que me dicen que haga!!. ENTENDISTEEEEEEEE”, soltó Niurka en su Instagram.

Sin embargo, esto provocó que algunos de sus fans la incitaran a golpear a Panini, pues entre los mensajes que recibió la actriz se puede leer, “Mamá Niu. Sabemos que es mentira, pero de todas maneras nos gustaría que le partiera su mad** a esa”, “Pero sí put**** Mamá Niu”, “Pero no van a negar que es una buena idea”.

