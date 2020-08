La estrella de “Mean Girls”, Rachel McAdams se está preparando para recibir a su segundo bebé junto a su pareja Jamie Linden y su pequeño hijo de dos años.

Por Redacción MiamiDiario

Si bien la pareja no ha comentado sobre la noticia, la actriz fue fotografiada en Los Ángeles esta semana, y a pesar de su vestimenta se observa una barriga prominente mientras compra en la tienda infantil de Los Ángeles The Reckless Unicorn.

El portal Page Six fotografió a la actriz el pasado 19 de agosto, usando mascarilla, lentes de sol, un vestido abotonado y sandalias rosas, mientras se dirigía a la tienda.

En abril de 2018, la pareja dio la bienvenida a un bebé, cuyo nombre aún no se ha compartido públicamente. La estrella mantiene en privado sobre su vida personal.

Meses después de dar la bienvenida a su primer hijo, la actriz le dijo a The Sunday Times que convertirse en madre fue “lo mejor que me ha pasado, sin duda (…) La gente dice que tu vida ya no es tuya (…) Pero tenía 39 años de mí, estaba harta de mí, estaba tan feliz de poner el foco en otra persona. Esperé mucho tiempo por la maternidad”, señaló.

En medio de la pandemia de coronavirus, la estrella ha podido pasar aún más tiempo con su hijo, algo que agradece “Vivimos en el campo, hay una pequeña granja en el camino, así que podemos ir a ella y mirar a los animales (…) Hemos estado plantando algo”, comentó.

Con información de Hola