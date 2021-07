Los Juegos Olímpicos Tokio 2021 están a la vuelta de la esquina, y una de las selecciones que tiene entre ceja y ceja lograr la medalla de oro es la de fútbol femenino de los Estados Unidos.

El combinado norteamericano dirigido por Vlatko Andonovski, quiere tener una participación destacable, que las lleve a colocarse la medalla de oro.

El conjunto de las barras y las estrellas, estará en el balompédico olímpico en el grupo G junto a las selecciones de Suecia, Australia y Nueva Zelanda.

Uno de los objetivos que tiene la oncena femenina de los Estados Unidos es borrar, la terrible actuación de Río 2016.

En aquella oportunidad, el conjunto de los Estados Unidos cayó en los cuartos de final, para así cortar una seguidilla de tres preseas doradas.

Por eso desde la dirección técnica el conjunto norteamericano ha tratado de engranar un equipo competitivo, para la justa olímpica.

Bob Mewis took a second job to pay for his daughters’ soccer fees and travel.

Melissa Mewis stuck to part-time jobs so she wouldn’t miss their games.

Now, Kristie and Sam Mewis are both on the US Olympic Women’s soccer team: https://t.co/hck8221ynV

— Rachel Bachman (@Bachscore) July 20, 2021