La controversial exMiss Universo 1996, Alicia Machado, recurrió a su cuenta en Instagram para enviar un mensaje de autoaceptación. Sin embargo, lo que cautivó a más de uno, fue la fotografía que publicó la beldad criolla, en la que muestra su voluptuoso y codiciado trasero.

El orgullo que siente Machado sobre sí misma quedó plasmado en sus propias palabras, a las que se sumaron sus seguidores para elogiarla y felicitarla por cómo luce a sus 44 años. En captura, la exreina de belleza deja ver su tonificada retaguardia impactada por luz de fondo dentro de un baño.

ESPERO causar algún impacto con mi foto ! Que no es más que un estilo de vida por años que se refiere a mi género y que muchos quieren solo por convivir ! Me siento tan fabulosa que hasta me quiero más ! Good night” se puede leer en el pie de foto de la fotografía.