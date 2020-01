¡Sorprendente! Ola de frío provocó «lluvia de iguanas» en Florida (Video)

La primera ola de frío del año en la Florida, Estados Unidos​, donde se registraron temperaturas de cero grados, generó situaciones inusuales como lo que se dio en llamar una «lluvia de iguanas».

El Servicio Nacional de Meteorología (FWC) publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: «Esto no es algo que normalmente predecimos, pero no se sorprendan si ven iguanas cayendo de los árboles esta noche conforme las temperaturas caen a los 30 y 40 grados Fahrenheit (-1 y 4 grados centígrados)», reportó Clarín.

"This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees" said @NWSMiami as it warned of unusually low temperatures (well below 7°C) last night in southern #Florida. pic.twitter.com/TRfukr6qWe

