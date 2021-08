Cientos de tiburones costeros se han refugiado en un canal de Florida, aparentemente para escapar de los efectos de un brote tóxico de marea roja que mató a cientos de toneladas de animales marinos.

Los residentes de Buttonwood Harbor, en Longboat Key, grabaron imágenes inusuales de tiburones cabeza de sombrero, punta negra, nodriza y tiburones limón nadando cerca de sus casas.

Florida: where you find sharks in canals. What they’re doing is finding refuge from red tide. @mysuncoast pic.twitter.com/2VFchHNnfs

— FrancescaConstantini (@francesca_cons) July 23, 2021