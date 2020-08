En redes sociales, un tierno felino se ganó el corazón de miles de usuarios gracias a sus sensacionales atajadas que lo han hecho acumular millones de reproducciones en Internet.

Si no lo ves no lo crees. En tiempos de Champions League y con el fútbol volviendo de a pocos en el mundo bajo la ‘nueva normalidad’, un gato se convirtió en el gran protagonista del día en redes sociales luego de ser grabado por su dueña mientras este hacía de portero.

En el video viral se observa a una mujer lanzándole las pelotas al gato usando un palo de gol mientras la mascota se encuentra frente a una especie de diminuta portería. Al colocarse en posición para efectuar el tiro, el felino hace lo propio para atajarlo.

“Mucho más talentoso que Karius¨, ¨Este gato habría salvado más que Kepa en el Chelsea esta temporada¨, fueon algunos comentarios de quienes pidieron el fichaje del gato por un grande de Europa

El video fue compartido por la página de ‘SportsCenter’ en Facebook, donde ya suma más de treinta y tres mil ‘me gusta’. Como si no fuera suficiente, el clip estalló en cuanto a número de reproducciones, y tiene casi 7 mil comentarios.

