Este miércoles un hombre resultó herido luego de ser atacado por un jaguar en un zoológico de Florida después de trepar una barrera y acercarse demasiado al recinto del animal.

El ataque ocurrió en la exhibición Range of the Jaguar en el zoológico y jardines de Jacksonville, informó el Florida Times-Union. El hombre herido fue hospitalizado con lesiones, pero su vida no corre peligro, dijeron los funcionarios

Según una nota de Español News, el hombre trepó por una barrera de seguridad a la altura de la cintura que pone aproximadamente 4 pies (1,2 metros) de espacio vacío entre los visitantes y la cerca de la exhibición de jaguares, dijo la portavoz del zoológico Kelly Rouillard. El hombre comenzó a burlarse del jaguar y extendió la mano a través de la cerca, dijo.

Un gato grande de 12 años llamado Harry golpeó al hombre y lo hirió. Rouillard dijo que el felino estaba actuando como parte de su comportamiento normal para un animal salvaje y no esperaba que le pasara nada. Las autoridades confirmaron que Harry estuvo involucrado en una pelea que dejó a otro jaguar muerto a principios de este año.

Los funcionarios del zoológico dijeron que no planean presentar cargos penales contra el hombre herido por el jaguar, cuyo nombre no fue revelado.