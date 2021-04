El hecho sucedió en Hialeah Gardens cerca de una parada de autobuses. De acuerdo con los testigos un individuo abrió fuego contra las dos personas y luego huyó del lugar.

No hay mucha información sobre el hecho, pero se conoce que un tiroteo ocurrido en el estacionamiento de Home Depot en la ciudad de Hialeah Gardens dejó un saldo de un muerto y dos personas heridas, de acuerdo con la información preliminar de las autoridades.

A man was shot in the head, killed in the middle of the street in Hialeah Gardens near Home Depot. 2 others were also shot and rushed to Jackson Hospital. Large scene remains here at 10990 NW 138th Street. @wsvn #7News pic.twitter.com/sC0Mq8eChV

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) April 13, 2021