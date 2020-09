Toda persona que arribe a los 65 años debe inscribirse en el Medicare. Para ello existe un Período de Inscripción Inicial de siete meses que abarca los tres meses antes de cumplir los 65 años, el mes del cumpleaños y los tres meses siguientes al mismo. Generalmente la inscripción en el Medicare se produce de forma automática. El beneficiario solo deberá comenzar a pagar una prima mensual por la Parte B del Medicare. Únicamente tiene que estar pendiente de recibir todos los documentos.

Si, por alguna razón, una persona no se inscribe en el Medicare durante el período inicial, puede hacerlo durante el llamado Periodo Anual de Inscripción, que tiene lugar cada año del 1 de enero al 31 de marzo. Es posible que las personas que se inscriban en dicho período tengan que pagar una multa por no haberlo hecho en el período de inscripción inicial, es decir, por no haber pagado la Parte B del Medicare, la que cubre los servicios hospitalarios.

Una vez inscrito en el Medicare, el beneficiario se puede enrolar en los diferentes planes que mejor le acomoden del mercado y para ello tendrá la posibilidad de hacerlo en la ventana temporal que se abre del 15 de octubre al 7 de diciembre, en lo que se conoce como el Período Anual de enrolamiento. Aquí el beneficiario está autorizado a cambiar lo mismo su plan Medigap, su plan Medicare Advantage por otro, volver al Medicare Original o dejar el Medicare Original e inscribirse en cualquier plan de Medicare Advantage.

De todas formas, aquel beneficiario del Medicare Advantage que no quede complacido con su nuevo plan, ya sea porque no incluye sus medicamentos recetados, o no está su médico de cabecera, o no tuvo en cuenta los copagos, entones tiene otro período para realizar un cambio. Este se llama Período de Enrolamiento Abierto del Medicare Advantage (OEP, por su siglas en inglés).

Como su nombre indica, es exclusivo para los beneficiarios de Medicare Advantage y comienza cada año del 1 de enero al 31 de marzo. Aquí los beneficiarios pueden enrolarse en otro plan de Medicare Advantage por el resto del año o volver al Medicare Original.

En conclusion:

Al llegar a los 65 años lo inscribirán de forma automática en el Medicare. Si usted rechaza pagar la Parte B, entonces será igual a rechazar la inscripción. No obstante, después de eso se puede inscribir manualmente cualquier año del 1 de enero al 31 de marzo y lo más probable es que le multen por no haberlo hecho inicialmente.

Una vez inscrito en el Medicare, usted puede enrolarse en los diferentes planes que existan en su área en los períodos que marca la ley.

