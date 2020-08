Armando está contento. Me dijo que había comprado una bomba para extraer el agua de su casa. Ya que, el año pasado, cuando ocurrieron las lluvias del huracán Dorian, se le había inundado por primera vez.

A pesar de que el nivel del agua no subió mucho, tuvo que sustituir el suelo alfombrado de todas las habitaciones por pisos de madera.

Y, como el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, mi amigo se ha armado con esta bomba de achique que, según piensa, le evitará sufrir otra inundación.

“Es un modelo alemán que saca 300 litros por minuto. Es un tiro”, me dijo Armando, super contento con su nueva adquisición.

“Esta máquina no cree en nadie. Lo mismo se lleva el agua con fango, hojas y todo”.

“Y por si fuera poco, en el garaje tengo aun unos sacos de arena que me sobraron de la vez pasada. Así que tengo el kit completo pa´ lo que venga. Hombre precavido vale por dos”, dijo eufórico.

Yo le hice una pregunta retórica con la intención de seguir la conversación “¿Adquiriste un seguro de inundación?”

Inesperadamente, me respondió que no. “Na, no lo he sacado. Total, a lo mejor, ni se inunda”.

Mi amigo es capaz de gastarse el dinero en tomar medidas preventivas. Si embargo, no tiene la precaución de invertir en la única medida que le daría dinero para llevar a cabo los arreglos necesarios, si sufriera una inundación.

Usted no haga lo mismo. Contacte a su agente de Univista Insurance y adquiera una póliza que le pueda pagar los daños que ocasione el agua. Tenga en cuenta que el seguro de propietario no cubre los daños por inundación.

Univista Insurance: 305-740-1340