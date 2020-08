A la hora de adquirir una moto por primera vez es importante elegir una que coincida con el estilo de conducción del motorista, el físico y su habilidad. Para quienes comienzan a familiarizarse con el mundo de las motocicletas, les mostraremos tres diferentes categorías de motos recomendadas para principiantes.

Cruisers

Las motos cruisers son las mejores para principiantes. Se caracterizan por tener un asiento a baja altura. El tamaño del motor va desde los 500 cc hasta los 1.800 cc. Las cruisers conducen desde una posición relajada. Son ideales para viajes y excursiones largas.

Las más recomendadas para nuevos motoristas son Harley-Davidson Street 500, Harley-Davidson Iron 883, Harley-Davidson Street 750, Kawasaki Vulcan Classic, Yamaha V Star 250, Honda Shadow y Honda Rebel

Sportbikes

Este tipo de motos buscan una conducción más deportiva. La posición del motorista así lo indica. Van más inclinados hacia adelante, con el pecho un poco más cerca de las rodillas. Aunque está diseñadas para alcanzar velocidades superiores a los 125 millas por hora, su motor rara vez sobrepasa los 750 cc.

Las Sportbikes son muy popular entre los jóvenes. Las más recomendadas para los principiantes son: Suzuki SR650, Honda CBR 500, Yamaha FZ-07, Kawasaki Ninja 250, Yamaha YZF-R3.

Standard “Naked”

Este tipo de motos se distinguen por su conducción erguida. Sus motores suelen estar entre los 450 y 640 cc y el asiento alcanza una altura máxima de 30 pulgadas desde el suelo. Estas motos son cómodas, livianas, fáciles de controlar y sus velocidades no suelen superar los 100 millas la hora. Las mejores bikes Standard del mercado para principiantes son: Suzuki GW250, Honda CB300f y Yamaha SR400, Kawasaki Z650

No es secreto para nadie que conducir una moto es más riesgoso que llevar un auto. Se pueden producir caídas, sobre todo cuando el motorista es nuevo. En dependencia del tipo de moto que se maneje, será el precio de la póliza de seguro. No es lo mismo asegurar, una moto standard que una sportbikes. El seguro de las deportivas siempre serán un poco más caro. No obstante, si te decides comprar una moto, no olvides que Univista Insurance tiene las mejores opciones del mercado.

