Estados Unidos en uno de los países más flexibles a la hora de crear un negocio. No obstante, existen determinadas reglas organizativas que debe cumplir cualquier interesado en emprender para alcanzar con éxito su meta.

Estudio de mercado

Si estás pensando crear un negocio, tienes que prever si la idea va a funcionar o no. Para ello debes buscar información sobre potenciales clientes y competidores, ventajas y desventajas de del servicio o producto que hayas imaginado. Después crear una proyecto que refleje los pasos para desarrollar dicho negocio.

Buscar financiamiento

Cuando uno hace el estudio de mercado una de los tópicos básicos saber cómo se financiará. De dónde va sacar el capital raíz para pasar de las ideas a los hechos. Gracias a Diós, en este país existen muchas formas de financiar un negocio, solo hay que investigarlas y conocerlas para valorar cómo acceder a ellas.

Estructura legal del negocio

En dependencia del tipo estructura legal que uno decida dar al negocio, así será los requerimientos legales del mismo, la cantidad y tipo de impuestos que pagará. Además, dicha estructura establecerá la responsabilidad personal que uno asumirá como dueño del negocio.

Nombre

Todos los negocios necesitan un nombre. Algo que lo distinga de los demás y a la vez que refleje la personalidad o misión de la compañía.

Identificador fiscal federal y estatal

En EEUU hay que pagar impuestos sobre la actividad productiva que hagamos. Cada negocio debe tener un Employer Identification Number (EIN) o número de identificación de empleador que, como su nombre indica, a través de él se pagará los impuestos federales, se contratará a empleados y se abrirá una cuenta a nombre de la empresa.

Cuenta bancaria

Cuando llegues a estas alturas de la película, entonces debes abrir una cuenta en un banco la cual te ayudará a manejar los asuntos financieros y fiscales de tu empresa.

Seguro comercial

Ya estás a punto de abrir las puertas del negocio que siempre has soñado. Pero te falta el paso más importante. El que te garantiza que todos los anteriores no hayan sido en vano. Tienes que tener un seguro comercial ajustado al tipo de negocio que has creado.

Una vez asegurado, ahora sí estás preparado para recibir a tus primeros clientes y comenzar a construir el sueño de tu vida.

