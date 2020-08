Dos grandes explosiones se registraron este martes cerca del centro de Beirut que provocaron la muerte de al menos 73 víctimas mortales y 3.700 heridos, además de importantes daños materiales en la ciudad.

La explosión ocurrió en el área portuaria de la ciudad, donde se señaló en un primer momento que la explosión se originó en un barco que transportaba fuegos artificiales. Esta teoría fue descartada cuando el jefe de seguridad interna del Líbano, Abbas Ibrahim, indicó que la explosión se produjo en una sección que albergaba materiales “altamente explosivos” y no sólo pirotecnia como se había dicho, aseguró que “no se puede adelantar a las investigaciones”.

El suelo de Beirut tembló con las enormes explosiones que sacudieron la capital: la primera se produjo cerca del puerto de la ciudad poco después de las 18:00 (hora local) y seguidamente se reportó otra explosión cerca al lugar donde se produjo la primera.

De acuerdo al medio local LBCI, las conclusiones preliminares de las autoridades libanesas sitúan el origen de la enorme explosión a unas 2.700 toneladas de nitrato de amonio que llevaban almacenadas en una bodega del puerto de la capital desde 2014, cuando fueron confiscados a un barco.

Al respecto, el gobernador de Beirut, Marwan Abboud calificó el hecho como “un desastre nacional parecido a Hiroshima” y afirmó que las explosiones afectaron a aproximadamente la mitad de la ciudad, puesto que golpeó edificios a kilómetros de distancia, mientras una enorme nube de polvo y escombros se elevaba por el cielo.

En Chipre, una isla al oeste del Líbano, los residentes informaron que dos grandes explosiones en rápida sucesión hicieron que sus viviendas se sacudieran.

Las escenas recordaban a las de los años en los que la violencia era la reina en Beirut. Destrucción y ambulancias a alta velocidad con las sirenas a todo volumen para atender a los heridos. Los hospitales pidieron a los libaneses que acudieran a donar sangre y los servicios de rescate se multiplicaban por los bloques de viviendas destruidos para intentar rescatar a los vecinos.

Tras la emergencia uno de los hospitales de la ciudad Hospital Saint Joseph de Beirut se encontraba repleto de heridos, muchos sentados en el suelo de los pasillos llenos de sangre de las víctimas. Esto provocó que los heridos fuesen llevados a centros de salud fuera de la capital.

Allah with you all

Everything will be okay Inshallah 🤲🏻

Stay safe 💔 #Beirut pic.twitter.com/v8uBamNaxU

— sedra🌙#پابەندین (@barzanii98) August 4, 2020