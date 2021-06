Ya se encuentra en construcción Five Park, el que se convertirá en la torre más alta jamás construido en Miami Beach y un “lugar emblemático”, han dicho los desarrolladores.

El 30 de abril se presentó al condado un aviso de inicio que indica que la demolición, el trabajo en el sitio y el trabajo de cimentación de la torre estaban comenzando.

Los desarrolladores obtuvieron un préstamo de construcción de $ 345 millones que financiará el proyecto de Blackstone y Apollo Global Management en marzo.

La torre Five Park de Miami Beach tendrá 48 pisos e incluirá 280 unidades residenciales. El desarrollador también está construyendo un parque público de tres acres como parte de la aprobación, y se completará en el verano de 2021. Reseñó The Next Miami.

También habrá un puente peatonal a través de 5th Street que conectará el parque con el paseo marítimo.

El grupo Terra Group y GFO Investments de Russell Galbut son los principales desarrolladores del proyecto de la torre más alta de Miami Beach, mientras que Arquitectonica es la empresa encargada de la arquitectura, con interiores de Gabellini Sheppard.

La finalización del proyecto del edificio más alto de Miami Beach está programada para medidados del año 2023.