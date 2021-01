Los funcionarios de salud de Florida reportaron 19.530 casos adicionales de COVID-19 el viernes, un total que viene pisando los talones de incrementos récord consecutivos, incluyendo 19.816 confirmados el jueves. 19.530 casos 19.530 casos 19.530 casos 19.530 casos

El estado también reportó 185 muertes adicionales de residentes como resultado del nuevo coronavirus el viernes.

Florida ha confirmado 1.449.252 casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia y 22.666 muertes de residentes, según el departamento de salud. Las muertes de no residentes dentro del estado están ahora en 345.

Ha habido al menos 65.063 hospitalizaciones de residentes atribuidas al nuevo coronavirus en Florida desde el comienzo del brote.

La tasa de positividad en todo el estado en las pruebas de ayer fue del 11,46%.

Las muertes verificadas en el último día incluyen 35 en el condado de Miami-Dade, seis en el de Broward y 10 en el de Palm Beach.

Las vacunas COVID-19 han comenzado a ser administradas a los ancianos con cita previa sólo en algunos lugares del sur de Florida, aunque el despliegue de las vacunas se ha encontrado con problemas.

County by county

MIAMI-DADE

Casos 321,555 (+3,440)

Muertes: 4,332 (+35)

positividad de ayer: 10.2%

BROWARD

Casos: 147,944 (+1,743)

Muertes: 1,903 (+6)

positividad de ayer: 9.81%

MONROE

Casos: 4,583 (+54)

Muertes: 36 (unchanged)

positividad de ayer: 8.35%

PALM BEACH

Casos: 90,058 (+1,206)

Muertes: 1,943 (+10)

positividad de ayer: 9.76%

Los últimos totales

En todo el mundo, el número de casos de COVID-19 reportados es de más de 88,3 millones. Se han producido más de 1,9 millones de muertes en todo el mundo atribuidas a la pandemia, según los datos recopilados de diversas fuentes por la Universidad Johns Hopkins.

Los Estados Unidos han notificado 21,6 millones de casos confirmados y han tenido más de 366.000 muertes por COVID-19, los totales más altos del mundo.

Los nuevos casos reportados diariamente en Florida han tenido la siguiente tendencia:

8 de enero: 19.530

7 de enero: 19.816

6 de enero: 17.783

5 de enero: 15.431

4 de enero: 11.256

3 de enero: 10.603

2 de enero: 31.518* (incluye casos del 1 de enero)

1 de enero: El Estado no proporcionó información actualizada

31 de diciembre: 17.192

30 de diciembre: 13.871

29 de diciembre: 12.075

28 de diciembre: 8.198

27 de diciembre: 7.391

26 de diciembre: 17.042* (incluye casos del 25 de diciembre)

25 de diciembre: El Estado no proporcionó información actualizada

24 de diciembre: 13.147

23 de diciembre: 11.384

22 de diciembre: 10.434

21 de diciembre: 11.015

20 de diciembre: 8.401

19 de diciembre: 11.682

18 de diciembre: 13.000

17 de diciembre: 13.148

16 de diciembre: 11.541

15 de diciembre: 9.411

14 de diciembre: 8.452

13 de diciembre: 8.958

12 de diciembre: 10.577

11 de diciembre: 11.699

10 de diciembre: 11.335

9 de diciembre: 9.592

8 de diciembre: 7.985

7 de diciembre: 7.711

6 de diciembre: 8.436

5 de diciembre: 10.431

4 de diciembre: 10.177

3 de diciembre: 10.870

2 de diciembre: 9.994

1 de diciembre: 8.847

30 de noviembre: 6.658

29 de noviembre: 7.363

28 de noviembre: 6.277

27 de noviembre: 17.344* (incluye casos del 26 de noviembre)

26 de noviembre: El Estado no proporcionó información actualizada

25 de noviembre: 8.376

24 de noviembre: 8.555

23 de noviembre: 6.331

22 de noviembre: 6.586

21 de noviembre: 8.410

20 de noviembre: 9.085

19 de noviembre: 9.085

18 de noviembre: 7.925

17 de noviembre: 7.459

16 de noviembre: 4.663

15 de noviembre: 10.105

14 de noviembre: 4.544

13 de noviembre: 6.933

12 de noviembre: 5.607

11 de noviembre: 5.838

10 de noviembre: 4.353

9 de noviembre: 3.924

8 de noviembre: 6.820

7 de noviembre: 4.452

6 de noviembre: 5.245

5 de noviembre: 6.257

4 de noviembre: 4.423

3 de noviembre: 4.637

2 de noviembre: 4.651

1 de noviembre: 4.865

31 de octubre: 2.331

30 de octubre: 5.592

29 de octubre: 4.198

28 de octubre: 4.115

27 de octubre: 4.298

26 de octubre: 3.377

25 de octubre: 2.385

24 de octubre: 4.471

23 de octubre: 3.689

22 de octubre: 5.557

21 de octubre: 2.145

20 de octubre: 3.662

19 de octubre: 1.707

18 de octubre: 2.539

17 de octubre: 4.044

16 de octubre: 3.449

15 de octubre: 3.356

14 de octubre: 2.883

13 de octubre: 2.725

12 de octubre: 1.533

11 de octubre: 5.570* (incluye un retraso en los datos)

10 de octubre: El Estado no proporcionó información actualizada

9 de octubre: 2.908

8 de octubre: 3.306

7 de octubre: 2.582

6 de octubre: 2.251

5 de octubre: 1.415

4 de octubre: 1.844

3 de octubre: 2.811

2 de octubre: 2.660

1 de octubre: 2.628

30 de septiembre: 1.948

29 de septiembre: 3.266

28 de septiembre: 738

27 de septiembre: 1.882

26 de septiembre: 2.795

25 de septiembre: 2.847

24 de septiembre: 2.541

23 de septiembre: 2.590

22 de septiembre: 2.470

21 de septiembre: 1.685

20 de septiembre: 2.521

19 de septiembre: 3.573

18 de septiembre: 3.204

17 de septiembre: 3.255

16 de septiembre: 2.355

15 de septiembre: 3.116

14 de septiembre: 1.736

13 de septiembre: 2.431

12 de septiembre: 3.190

11 de septiembre: 3.650

10 de septiembre: 2.583

9 de septiembre: 2.056

8 de septiembre: 1.823

7 de septiembre: 1.838

6 de septiembre: 2.564

5 de septiembre: 3.656

4 de septiembre: 3.198

3 de septiembre: 3.571

2 de septiembre: 2.402

1 de septiembre: 7.569* (incluye un retraso en los datos)

31 de agosto: 1.885

30 de agosto: 2.583

29 de agosto: 3.197

28 de agosto: 3.815

27 de agosto: 3.269

26 de agosto: 3.220

25 de agosto: 2.673

24 de agosto: 2.258

23 de agosto: 2.974

22 de agosto: 4.311

21 de agosto: 4.684

20 de agosto: 4.555

19 de agosto: 4.115

18 de agosto: 3.838

17 de agosto: 2.678

16 de agosto: 3.779

15 de agosto: 6.532

14 de agosto: 6.148

13 de agosto: 6.236

12 de agosto: 8.109* (incluye un retraso en los datos)

11 de agosto: 5.831

10 de agosto: 4.155

9 de agosto: 6.229

8 de agosto: 8.502

7 de agosto: 7.686

6 de agosto: 7.650

5 de agosto: 5.409

4 de agosto: 5.446

3 de agosto: 4.752

2 de agosto: 7.104

1 de agosto: 9.642

31 de julio: 9.007

30 de julio: 9.956

29 de julio: 9.446

28 de julio: 9.230

27 de julio: 8.892

26 de julio: 9.344

25 de julio: 12.199

24 de julio: 12.444

23 de julio: 10.249

22 de julio: 9.785

21 de julio: 9.440

20 de julio: 10.347

19 de julio: 12.478

18 de julio: 10.328

17 de julio: 11.466

16 de julio: 13.965

15 de julio: 10.181

14 de julio: 9.194

13 de julio: 12.624

12 de julio: 15.300

11 de julio: 10.360

10 de julio: 11.433

9 de julio: 8.935

8 de julio: 9.989

7 de julio: 7.347

6 de julio: 6.336

5 de julio: 10.059

4 de julio: 11.458

3 de julio: 9.488

2 de julio: 10.109

1 de julio: 6.563

30 de junio: 6.093

El 29 de junio: 5,266

28 de junio: 8.530

El 27 de junio: 9,585

El 26 de junio: 8,942

El 25 de junio: 5,004

24 de junio: 5.511

23 de junio: 3.289

22 de junio: 2.926

21 de junio: 3.494

20 de junio: 4.049

19 de junio: 3.822

18 de junio: 3.207

17 de junio: 2.610

16 de junio: 2.783

15 de junio: 1.758

14 de junio: 2.016

13 de junio: 2.581

12 de junio: 1.902

11 de junio: 1.698

10 de junio: 1.371

El 9 de junio: 1,096

Fuente: Local10