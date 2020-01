Adamari López asume el reto de Oprah Winfrey para perder peso en este 2020

La conductora Adamari López en este año 2020 se propone mejorar su estilo de vida al ausmir el reto como embajadora de Weight Watchers.

La presentadora hizo el anuncio oficial durante el primer evento de la gira de Oprah Winfrey, 2020 Vision: Your Life in Focus que arrancó en el BB&T de Sunrise, Florida.

López junto a otras celebridades que también serán guiados por experto se someterán a una alimentación que les permita alcanzar un peso saludable.

«Todo el mundo sabe que yo desde que me enfermé he estado como un yoyo. He subido y bajado de peso. He tenido mis mejores momentos y he estado enfocada en el bienestar, en otras ocasiones se me olvida, pero estoy retomando esa iniciativa de querer cuidarme”, señaló López.

La puertorriqueña está motivada a transmitir en este 2020 a través de las redes sociales, un mensaje enfocado en la inspiración positiva y el cuidado propio.

En la actualidad, Adamari es conductora estrella del programa matutino Un Nuevo Día dentro de la cadena Telemundo.

