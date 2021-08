Tras evaluar el panorama la aerolínea de bajo costo JetBlue decidió no realizar su mudanza de Nueva York a Florida, como tenían estipulado desde hace varios meses.

La empresa aeronáutica tenía pensado mudar su sede de “La Gran Manzana” a la “Ciudad del Sol”, debido a las restricciones que se estaban colocando en la metrópolis neoyorquina por el Covid-19.

JetBlue revisó el panorama antes de tomar una decisión, incluso pasando por un proceso de licitación competitivo.

Hasta que al final decidieron revertir la decisión y ampliar sus operaciones, en Nueva York, donde comenzaron operaciones en 1998.

Según información de varios medios de comunicación neoyorquinos, el senador, Charles Schumer, había presionado a JetBlue, llamando en privado al director ejecutivo y pidiéndole que mantuviera la empresa en Nueva York.

La compañía se mudó a su sede actual en 27-01 Queens Plaza North en 2012, donde el contrato de arrendamiento del edificio de 200,000 pies cuadrados expirará en dentro de dos años.

JetBlue planea negociar un nuevo contrato de arrendamiento y rediseñar el espacio de oficinas allí.

Además, también tiene entre sus planes crecer sus operaciones en los aeropuertos JFKeneddy, Newark y La Guardia.

JetBlue cancels flight to Florida, keeps HQ in New York City https://t.co/TNStLfLN8X pic.twitter.com/xl5tZDEZB0

— Tarah Young (@TheMissTarah) August 4, 2021