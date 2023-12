Aeropuerto de Miami reta a los emprendedores: lanza concurso por 100 mil dólares

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) quiere continuar innovando en el servicio. Hasta ahora se ha destacado con propuestas como la posibilidad de que algunos pasajeros puedan viajar sin necesidad de pasaporte, usando el reconocimiento facial.

Ahora, el MIA busca otras propuestas para continuar mejorando el servicio. Así que lanzó el segundo Desafío a la Innovación Pública y tiene 100 mil dólares para financiar el proyecto ganador.

Podrán participar emprendedores tecnológicos de Miami y el resto del mundo. Solo deben crear una apuesta bien innovadora y enviarla, seleccionarán al menos tres ganadores, según la página del MIA.

El concurso está organizado por la Autoridad de Innovación de Miami-Dade (MDIA). La invitación a participar es para “empresas emergentes en etapa inicial de crecimiento con soluciones innovadoras para mejorar la experiencia de los pasajeros”.

¿De qué se trata? Se seleccionarán tres empresas ganadoras y cada una recibirá unos 100 mil dólares en financiamiento y apoyo para poner a prueba su innovación en el MIA.

Las empresas que participen deberán presentar un proyecto que brinde soluciones en una de estas tres categorías: accesibilidad, navegación o sostenibilidad, según explicó Leigh-Ann Buchanan, CEO de MDIA.

Accesibilidad: Incluye tecnologías que ayuden a los viajeros con movilidad reducida o una serie de discapacidades, afecciones neurológicas como el autismo o trastornos mentales.

Navegación: Innovaciones que permitan a los pasajeros desplazarse por el aeropuerto con mayor fluidez. Ofrecer pantallas digitales en los teléfonos inteligentes, mapas de realidad virtual, chat e instrucciones en varios idiomas, incluido el lenguaje de signos.

Sostenibilidad: Soluciones de reciclaje basadas en Inteligencia Artificial o en la recogida automática de datos sobre residuos.

We are challenging you this holiday season to help us find new and creative solutions to help improve the airport experience. We’ve partnered with the Miami-Dade Innovation Authority for local and global companies to submit proposals to help us find new innovations for:…

