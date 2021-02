A través de los esfuerzos de Allapattah Collaborative CDC, el Departamento de Estado de Florida ha otorgado a esta organización comunitaria sin fines de lucro la única designación de Main Street en la ciudad de Miami.

Allapattah Main Street ™ se encuentra a lo largo del distrito comercial de la 17 Avenida, un área que la ciudad de Miami designó en 2003 como “Little Santo Domingo”.

Allapattah es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, ubicado al noroeste del centro de Miami y al este del Aeropuerto Internacional de Miami.

Allapattah Main Street es un vecindario multicultural de clase trabajadora, el corazón de la cultura dominicana y las pequeñas empresas, con residentes provenientes del Caribe y América Latina.

Allapattah Collaborative CDC ha trabajado junto con Main Street America, Citibank, NALCAB, SFCDC, Ochoa Urban Collaborative y Florida Main Street desde 2018 para implementar una variedad de iniciativas que apoyan el desarrollo equitativo y garantizan que los pequeños negocios actuales no solo puedan permanecer en el corredor, sino también prosperar.

Debido a la tasa acelerada de desarrollo inmobiliario en los últimos años, los residentes y los pequeños negocios de Allapattah desde hace mucho tiempo han visto aumentos amenazantes en el valor de las viviendas y los alquileres que han superado con creces el crecimiento de los ingresos.

Como resultado del desplazamiento de residentes y propietarios de pequeñas empresas, esta gentrificación gradual está erradicando la diversidad de este barrio histórico.

Como organización, Allapattah Collaborative CDC aboga por estrategias contra el desplazamiento, enfatizando políticas y programas que benefician a las pequeñas empresas existentes y fomenta nuevas oportunidades económicas que promueven la creación de activos.

A través de Main Street Approach, la organización brinda asistencia técnica a las pequeñas empresas y mitiga las presiones mientras trabajan colectivamente para revitalizar el corredor comercial.

En el 2020, Allapattah Collaborative CDC brindó más de 1200 horas de asistencia técnica directa a más de 50 pequeñas empresas en el corredor comercial de Allapattah Main Street, y ha asegurado más de $700,000 en acceso a capital para pequeñas empresas.

Los partidarios de este movimiento incluyen a Ochoa Urban Collaborative, SFCDC, Citibank y NALCAB, que ofrecen una gama de asistencia técnica, experiencia y financiación.

“Nuestros esfuerzos garantizan prácticas de desarrollo económico más sólidas en las comunidades desfavorecidas. Nuestro objetivo es reactivar la microeconomía local e impulsar los distritos comerciales de nuestro vecindario.” – Mileyka Burgos-Flores, fundadora y directora ejecutiva, The Allapattah Collaborative CDC

El National Main Street Center lidera un movimiento en el ámbito nacional comprometido con el fortalecimiento de las comunidades a través del desarrollo económico basado en la preservación en los centros urbanos más antiguos e históricos y los distritos comerciales del vecindario.

Trabajando con una red de programas de coordinación y comunidades locales, Main Street ha ayudado a más de 2,000 comunidades de todo el país a recuperar la vitalidad económica del centro, mientras celebra su carácter histórico y une a las comunidades.

Main Street America es un apoyo fundamental en el terreno para las empresas locales que atraen más de 85 mil millones en inversión pública y privada, creando más de 672,000 nuevos empleos netos y más de 150,000 nuevos negocios netos.

Junto con Main Street America, Citibank, NALCAB, SFCDC, Ochoa Urban Collaborative and Florida Main Street, Allapattah Collaborative CDC ha implementado una estrategia de desarrollo que incluye participación comunitaria integral, prácticas de desarrollo equitativas y procesables, programas de creación de riqueza y promoción de políticas para mejorar el desarrollo económico, proteger comunidades vulnerables y apoyar negocios de larga data y residentes.

Have you heard the news? Registration is now open! Check out details for special early bird rates, learn about the conference experience, & view this year's themes in the link below ⬇️ https://t.co/bPWss10SdJ

— MainStreetsConf (@MainStreetsConf) February 10, 2021