El exalcalde de Tallahassee y candidato a gobernador de Florida en 2018, Andrew Gillum, se declaró bisexual el lunes, la primera vez que reconoce públicamente su orientación sexual.

Por redacción MiamiDiario

Gillum abordó el tema en su primera entrevista pública desde que surgieron informes a principios de este año de que la policía lo encontró desmayado por la borrachera en una habitación de hotel de Miami con un acompañante masculino que supuestamente había tomado una sobredosis de metanfetamina, reportó Axios.

“No me identifico como gay, pero sí como bisexual”, dijo el demócrata de Florida, una estrella en ascenso en su partido hace tan solo dos años, en una entrevista con Tamron Hall que se transmitió el lunes.

“Eso es algo que nunca antes había compartido públicamente”, dijo, flanqueado por su esposa.

Gillum se registró en un centro de rehabilitación para ayudar a tratar el alcoholismo y la depresión en marzo después de que se conoció la historia inicial del incidente del hotel.

Dijo en su entrevista con Hall que sintió una profunda vergüenza cuando un tabloide británico publicó la foto de él desmayado en la habitación del hotel.

“Cuando salió esa foto, no reconocí a la persona en el piso”, dijo Gillum. “Eso no era nada más que una persona en su estado más vulnerable, inconsciente, sin haber dado su consentimiento, y alguien decidió use un momento en el que estaba literalmente acostado en mi propio vómito ”, dijo.

Andrew Gillum perdió la carrera por el gobernador de Florida en 2018 ante el republicano Ron DeSantis por menos de 33.000 votos de más de 8,1 millones emitidos, un margen de menos de medio punto porcentual.

Ese margen reducido provocó un recuento automático de la máquina, que confirmó que DeSantis había ganado. Gillum concedió 11 días después de la noche de las elecciones.

La ex esposa del alcalde de Tallahassee, R. Jai, le dijo a la Sra. Hall que sabía de la sexualidad de sus maridos antes de casarse.

“Mucha gente simplemente no entiende la bisexualidad”, dijo R. Jai.

“La bisexualidad es algo diferente. Simplemente creo que el amor y la sexualidad existen en un espectro. Lo único que me importa es lo que hay entre nosotros y qué acuerdo hacemos “.

Gillum instó a los espectadores del segmento con Hall a no asociar automáticamente la bisexualidad con la infidelidad.

“La bisexualidad en sí misma no conduce a la infidelidad”, dijo. “Hay hombres que están casados ​​con mujeres que solo porque están casados ​​con una mujer no significa que no se sientan atraídos por otras mujeres, y en cualquier momento pueden cometer un desliz, cometer un error, hacer algo, y eso Es lo que es. Lo mismo en las relaciones bisexuales “.

Continuó: “Puedes sentirte atraído por ambos, tienes un terreno más grande con el que tienes que lidiar, pero aún puedes elegir estar físicamente con una persona”.

